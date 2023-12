Un nouveau local pour laisser déborder la créativité de l’Atelier 20

L’Atelier 20 se développe dans un nouveau pied-à-terre. Il a récemment déménagé dans des locaux situés au Cras du Moulin à Delémont. L’inauguration s’est déroulée vendredi soir. L’endroit réunit désormais douze femmes artistes actives dans de nombreux domaines tels que la peinture, le graphisme, la couture ou encore l’illustration. L’Atelier 20 entend poursuivre son objectif de base, à savoir être un lieu d’entraide et de partage. L’organisation d’évènements culturels pourra aussi se développer, d’autant que le lieu commence à se faire connaitre après deux ans d’activités. « On peut davantage se projeter dans ce local plus grand. On a plein d’idées », indique Janel Fluri, l’une des membres fondatrices.

L’Atelier 20 organise notamment des sessions de dessins de nu intitulées « Drink and draw » dans divers endroits culturels. Il a également mis sur pied un vide-dressing. L’idée est donc de poursuivre dans cette voie. En ce qui concerne l’atelier en lui-même, Janel Fluri explique qu’il reste une place à disposition dans la partie « bureau » pour un photographe, un bédéiste, un graphiste ou autre. « Un artiste travaille souvent seul, mais avec l’Atelier 20, tu peux avoir des collègues. C’est comme un soutien, une entraide », conclut-elle.