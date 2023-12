Le Groupe Nicaragua toujours au front

Le travail du Groupe Nicaragua à Delémont pour l’aide au développement se poursuit. L’entité va entamer un nouveau programme, sur demande de la Fédération interjurassienne de coopération et de développement, l’un de ses principaux donateurs. Il s’étalera sur trois ans autour de la ville de la Trinidad, jumelée à la capitale jurassienne, et concernera notamment l’eau et la formation. « L’idée est de développer des projets qui ont une certaine coordination entre eux. On va devoir trouver 220'000 francs. 200 familles seront choisies dans les zones rurales les plus pauvres. On va tenter de leur donner une indépendance économique au bout de trois ans. Il y a toute une série de moyens pour y parvenir, cela va de questions liées à l’eau à des capacités professionnelles pour les jeunes », explique Jean Parrat, membre du groupe Nicaragua. Une formation dans un lycée technique sera, par exemple, proposée pour développer la réparation de motocyclettes.