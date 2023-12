Le Jura se renforce en matière de cybersécurité

Le Jura se mobilise face aux cyberattaques. Les autorités cantonales ont présenté lundi une nouvelle stratégie de cybersécurité. Pour faire face aux nouvelles menaces et à une insécurité toujours plus présente liée aux avancées du numérique, le Gouvernement a adopté une stratégie globale mise en place en collaboration avec l'ensemble des institutions publiques, mais aussi les grands acteurs privés. Cette stratégie a pour but « d'identifier les menaces et améliorer la maturité de l’ensemble des acteurs en matière de cybersécurité », précise un communiqué. Elle prévoit la mise en place de processus coordonnés se basant sur cinq piliers, allant de prévention à la restauration de données. Le canton souhaite ainsi augmenter la confiance et la souveraineté numérique, de se doter d'une vue d'ensemble sur les connaissances en matière de cybersécurité et d'appuyer les communes et autres entités publiques dans le domaine de la protection des données.







Création de plusieurs organes



Concrètement, plusieurs organes chargés d’assurer une veille active, de proposer des mesures concrètes, de conseiller les pouvoirs publics et de renforcer la conscience collective des risques existants dans le domaine numérique vont être créés. Le but sera d’être capable d’identifier les menaces et de s’en protéger, mais aussi de détecter les éventuelles attaques, d’y répondre et de pouvoir rapidement rétablir la disponibilité des infrastructures touchées, tout en garantissant la confidentialité et l’intégrité des données. /comm-the



Développement suit.