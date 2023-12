Un nouveau soutien financier aux étudiants jurassiens démunis

Une volonté et un héritage

La Fondation est née de la volonté de Suzanne Giavarini, entrepreneuse et mécène bruntrutaine, décédée en 2014. Elle a « décidé par testament de favoriser la formation de la jeunesse jurassienne en créant la Fondation », raconte Pierre Boinay. Elle et son mari Robert Giavarini, étaient à la tête d’une entreprise de sous-traitance horlogère pendant plus de 50 ans à Porrentruy. La structure a employé jusqu’à 260 personnes.