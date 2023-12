Un investissement insatisfaisant du canton du Jura pour l’avenir du site de Bellelay

Le Gouvernement jurassien doit apporter sa pierre à l’édifice concernant l’avenir du site de Bellelay. Il doit proposer à son homologue bernois d’engager des discussions communes pour définir une stratégie d’action. C’est ce que demande Pierre-André Comte dans une motion déposée récemment. Le député socialiste n’est pas convaincu de la réponse du Gouvernement à une question écrite datant de 2019 qui souhaitait savoir si le canton allait s’investir dans le dossier. Il la juge insatisfaisante.Pour Pierre-André Comte, la réponse de l’exécutif cantonal ne donne aucune garantie de sa volonté d’agir pour la valorisation d’un patrimoine culturel d’importance nationale. Le Gouvernement s’était dit conscient du rôle symbolique de l’ancienne abbaye dans l’Histoire jurassienne. Il affirmait également que l’occupation envisagée pour ce site, soit un centre culturel suprarégional, ne remettait pas en question les aspects historique et patrimonial du lieu. Pierre-André Comte déplore depuis cette réponse l’inaction de l’exécutif jurassien, ce dernier estimant qu’il n’a pas à intervenir dans les réflexions bernoises. Contacté lundi matin, le président de la Fondation de l’abbatiale de Bellelay nous a confié que les investigations et réflexions se poursuivaient. Un chef de projet devrait être nommé pour 2025. « Nous sommes en pause positive et nous continuons de réfléchir », a déclaré Pierre-Yves Moeschler qui souligne qu’il s’agit d’un projet global comportant plusieurs volets. La recherche de fonds est maintenant dans les mains de l’association Jura bernois.Bienne. /ech