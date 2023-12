Un projet d’agrandissement pour Timsaph SA

Timsaph SA voit plus grand. L’entreprise delémontaine qui fabrique du saphir synthétique 100% suisse a un projet pour développer ses activités. Elle a réservé un terrain sur la ZAM 2 de Haute-Sorne pour construire une succursale d’environ 50 m sur 30 m à Glovelier. Produisant chaque année plus de dix tonnes de saphir destinées principalement à l’horlogerie, elle pourrait ainsi doubler sa production d’ici 2 ans, ainsi que ses effectifs avec l’engagement potentiel d’une dizaine de collaborateurs. « On remarque que le bilan carbone des montres devient une thématique de plus en plus importante pour les manufactures horlogères. Un saphir produit en Suisse est moins polluant qu’un autre fabriqué en Chine ou en Russie. C’est donc un élément pour décarboner la production, à voir si ces marques sont prêtes à payer plus cher pour avoir du local », nous a confié le directeur général de Timsaph SA Sébastien Sangsue. Le chantier dans la zone d’activités microrégionale pourrait commencer entre mi-2024 et début 2025. /emu