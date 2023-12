La plus vieille lionne de Suisse s’est éteinte

La plus vieille lionne de Suisse n’est plus. Le Sikypark de Crémines a fait part ce mercredi de la mort de Sabu à l’âge de 23 ans. « Affaiblie, fatiguée, et refusant de se nourrir, Sabu endurait une souffrance croissante, nous poussant à prendre la difficile décision de lui épargner des tourments inutiles », précise le zoo dans un communiqué quant aux raisons de la mort de l’animal.

En provenance d’Allemagne, Sabu avait rejoint le Sikypark il y a 4 ans. « Son histoire était déjà marquée par des problèmes cardiaques. Malgré cela, elle a pu profiter d'une fin de vie paisible et heureuse », explique l'institution. /comm-edr