Les magasins de jouets de la région veulent une place sous le sapin

C’est la dernière ligne droite avant Noël. Le 25 décembre c’est lundi et il reste donc peu de temps pour trouver vos cadeaux. Dans cette course effrénée, les magasins de jouets de la région tentent de se faire une place sous le sapin aux côtés des grandes enseignes et d’internet. Mais la concurrence est féroce. « Il est difficile voire impossible parfois de s’aligner sur les prix exercés en ligne », nous a-t-on dit au magasin La P’tite Julotte à Bassecourt. Constat partagé à La Gueule du Loup à Porrentruy. « Sur certaines marques on ne peut pas se battre. On n’essaie même pas », appuie Isabelle Parietti, la gérante de la boutique bruntrutaine.





« On a d’autres avantages »

Il faut donc réfléchir autrement pour ne pas se lancer dans un combat perdu d’avance. Le commerce local a « d’autres avantages » à offrir selon Isabelle Parietti. « On essaie de se démarquer grâce aux conseils à la clientèle et grâce aux produits que nous proposons. Nous n’avons pas de jouets en plastique. On préfère les jouets en bois et de qualité », détaille la gérante. Autre exemple, au Noirmont, où le magasin L’Univers Faontastyk nous a indiqué « privilégier les marques européennes responsables ».





« Faire d’une pierre deux coups »

La stratégie adoptée pour se distinguer semble convaincre les clients. « Il y a des jeux d’éveil agrémentés d’une petite conscience écologique. C’est bien d’avoir des cadeaux utiles », nous a expliqué un client venu à Porrentruy pour gâter ses nièces à Noël. « Si on peut privilégier les commerçants locaux tout en trouvant des produits intéressants, on fait d’une pierre deux coups », ajoute-t-il. Pour une autre cliente, les magasins de la région disposent d’un avantage par rapport aux plateformes en ligne. « Ce qui m’intéresse c’est de pouvoir toucher le produit. Sur internet, on a que des photos et on ne se rend pas compte de la grandeur et de la qualité de l’article », note-t-elle.

Les commerçants locaux ont donc plusieurs flèches à leur arc pour se démarquer de leurs imposants concurrents. Et l’enjeu est de taille durant cette période de Noël. Selon Isabelle Parietti, décembre est « le mois le plus important de l’année ». /nmy