Une pédiatrie de plus en plus sous pression dans le Jura

Le système pédiatrique se fragilise dans le Jura. Les cabinets et les urgences pédiatriques font face à un afflux de patients ces dernières années. Une situation aggravée par la saison hivernale actuelle, plus propice aux virus respiratoires, à la grippe ou au Covid. Les tâches administratives deviennent de plus en plus lourdes, alors que l’effectif des pédiatres va se réduire, sans que la relève se bouscule au portillon.

Le Jura recense quatorze pédiatres. Huit médecins sont installés en cabinet, mais certains exercent à temps partiel. Deux autres partagent leur occupation entre des consultations privées et un mandat à l’Hôpital du Jura. Et les quatre autres pratiquent exclusivement à l’HJU, qui recense en moyenne 30 à 50 consultations quotidiennes, selon le responsable de la communication Olivier Guerdat. Le Docteur Patrick Terrier est, lui, exclusivement à son compte depuis 2010 à Delémont et voit entre 20 et 25 enfants par jour. Tout comme l’association des pédiatres jurassiens, la Ped-Ju, il s’inquiète pour l’avenir : « On constate qu’on va au-devant d’années difficiles. Plusieurs pédiatres sont susceptibles de partir à la retraite prochainement et il n’y a pas de relève. Le système est fragile, les cabinets débordent. On a déjà du mal à suivre avec nos propres patients, donc ça se complique s’il faut reprendre les patients d’un confrère, en cas d’arrêt maladie ou de départ à la retraite ».