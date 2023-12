Le foyer de St-Ursanne va faire peau neuve

Des logements et un parking souterrain

Alors que la dernière rénovation du foyer de St-Ursanne date des années 1970, Christian Eicher détaille les travaux de rénovation à venir : « Ces vieux murs extérieurs garderont leur aspect, par contre, à l’intérieur, l’idée c’est d’amener un petit peu plus de confort à nos résidents et dans le quotidien de notre personnel ». A côté de l’EMS provisoire, un immeuble de sept appartements sera construit, non pas par le foyer, mais par les propriétaires du terrain. Un parking souterrain d’une cinquantaine de places, commun à l’EMS provisoire et à l’immeuble d’appartements, verra aussi le jour. Concernant le coût du projet, le directeur du foyer de St-Ursanne évoque « plusieurs millions » de francs, sans donner de chiffre précis. Les travaux de construction de l’EMS provisoire commenceront dans le courant de l’année prochaine et la rénovation du foyer s’étendra jusqu’en 2028. /mmi