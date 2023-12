Le prix du café en forte hausse dans les restaurants jurassiens

Le café n’échappe pas au renchérissement. Les clients ont dû débourser 3 francs 83 en moyenne pour cette boisson en 2023 dans les bars et restaurants jurassiens. L’indication ressort du traditionnel sondage de GastroJura publié jeudi, en collaboration avec Gastroconsult. Le prix a ainsi augmenté de 12 centimes sur un an. Il s’agit de la plus forte hausse depuis plus de dix ans. Les restaurateurs sont obligés de répercuter les nombreuses augmentations qu’ils subissent eux-mêmes, selon le président de la faitière. Maurice Paupe donne l’exemple de la progression de 0,4% prévue en 2024 pour la TVA. Les salaires s’affichent, par ailleurs, à la hausse dans le cadre de la convention collective nationale, mais également du manque du personnel. « Il y a aussi tout ce qui concerne les frais d’électricité. On parle de 18% d’augmentation », souligne le président de GastroJura.