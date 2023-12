Niklaus Manuel Güdel à la tête des Musées de Pully

Niklaus Manuel Güdel va relever un nouveau défi. Le Jurassien a été nommé à la direction des Musées de Pully, indique un communiqué publié ce jeudi. L’historien de l’art et artiste prendra ses nouvelles fonctions dès le 1er avril prochain. Niklaus Manuel Güdel est actuellement directeur de l’Institut Ferdinand Hodler qui est basé à Delémont et à Genève. Il avait précédemment dirigé les Archives Jura Brüschweiler. Le Jurassien ne va pas quitter totalement l’Institut Ferdinand Hodler et gardera une fonction de coordinateur de projet. Les Musées de Pully comptent trois institutions : le Musée d’art de Pully, l’ArchéoLab et l’espace littéraire La Muette. /comm-fco