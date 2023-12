Une enveloppe pour soutenir la FICD jusqu’en 2025

Le Gouvernement jurassien veut renouveler le soutien de l’État à la FICD. Il a soumis jeudi au Parlement un crédit d’engagement de 690'000 francs. Cette enveloppe doit financer un nouveau contrat de prestations entre le canton et la Fédération interjurassienne de coopération et de développement pour la période 2023-2025. Conformément aux décisions prises par le législatif dans le cadre du Plan équilibre, le Gouvernement propose l’abandon des prestations d’information et de sensibilisation qui représentait un montant de 18'000 francs dans le précédent contrat. /comm-alr