La taxe sur la plus-value inquiète les communes jurassiennes

La nouvelle méthode de calcul de la taxe sur la plus-value immobilière inquiète l’Association jurassiennes des communes (AJC). RFJ y a consacré un dossier au début du mois de décembre : la taxe qui est prélevée peut se renchérir lorsqu’un terrain prend de la valeur, par exemple dans le cadre d’un changement de zone, et ainsi bloquer le développement économique de certaines communes. L’AJC a mené une enquête auprès des communes et fait état ce vendredi de problèmes quant à l’estimation de la taxe par les autorités cantonales. Vus les avis négatifs rassemblés, une table ronde pourrait être organisée en début d’année prochaine avec les principaux acteurs concernés (Confédération, canton et commune) pour déterminer quelles mesures pourraient débloquer la situation, annonce l'AJC qui rappelle encore que le calcul de la taxe intervient au moment du changement de zone, alors que les négociations se déroulent souvent en amont. /comm-mmi