Le Jura doit accélérer le recyclage du plastique

Le canton du Jura peut et même devrait faire mieux dans le recyclage du plastique. C’est la conviction de Philippe Bassin qui a déposé récemment une motion en ce sens au Parlement jurassien. L’élu bruntrutain des Verts demande au Gouvernement d’encourager et de soutenir les communes jurassiennes dans l’organisation et la collecte du plastique. Philippe Bassin relève que la majorité des déchets plastiques jurassiens finissent actuellement à la poubelle, à l’exception des bouteilles en PET. Des possibilités de recycler existent pourtant, poursuit l’élu écologiste qui cite notamment l’entreprise HVO à Bure, active dans la transformation du plastique en carburant. Reste la problématique de la collecte. Philippe Basin note qu’un système de sacs payants est utilisé par 4,7 millions de personnes en Suisse, principalement du côté alémanique. Des villages de la couronne de Moutier participent au projet. Philippe Bassin reconnaît que la gestion des déchets relève de la compétence communale mais il estime que le canton du Jura pourrait s’investir comme facilitateur pour aider les communes. /comm-fco