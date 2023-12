Le défi de l’indépendance pour des hygiénistes dentaires

Trois hygiénistes dentaires se lancent dans une aventure qui constitue une première dans le Jura. Myriam Gigon Crelier, Nora Germiquet et Mélissa Marti ont décidé de créer leur propre cabinet indépendant. La structure baptisée « Au fil des hygiénistes » ouvrira ses portes le 3 janvier à Delémont dans l’ancienne usine Smarty à la rue de la Vauche. Des hygiénistes indépendants existent déjà ailleurs en Suisse mais pas dans le Jura où les professionnels sont employés par des cabinets dentaires. Le projet de constituer sa propre structure trottait dans la tête de Myriam Gigon Crelier depuis quelque temps et a trouvé récemment deux partenaires pour se lancer. Les trois hygiénistes ont mis un an à monter leur dossier qui a nécessité d’importants investissements. Myriam Gigon Crelier souligne que le projet vise, avant tout, à valoriser sa profession et pas à concurrencer les dentistes. Les trois hygiénistes ne sont d’ailleurs pas médecins-dentistes et leurs activités se concentrent sur le nettoyage, le détartrage et le polissage des dents. Myriam Gigon Crelier précise que certains dentistes « peuvent montrer de la réticence » mais que le nouveau cabinet dispose d’ores et déjà de sept collaborations avec des dentistes du district de Delémont.