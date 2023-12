Noël, cette croyance à laquelle tout le monde tient

Le récit du Père Noël

Il en est de même avec le Père Noël, qu’on retrouve chaque année dans de nombreux films, musiques et jusque dans les foyers. Fabrice Clément, professeur en sciences cognitives à l’Université de Neuchâtel a d’ailleurs réalisé une étude, en collaboration avec Sophie von Niederhausern, sur la fin de la croyance au Père Noël. Plusieurs jeunes enfants avaient été interrogés à l’âge de 11-12ans, alors qu’ils étaient sortis de cette période. « Et quand nous leur avons demandé s’ils en avaient parlé à des plus jeunes, ils étaient scandalisés » raconte Fabrice Clément. « Il y avait déjà très jeune cette idée que croire au Père Noël, c’était sympa, jusqu’à un certain âge ». Le professeur estime que ce « jeu social » dure depuis plusieurs générations, ce qui permet d’entretenir l’histoire.