Une crèche vivante à Moutier

La paroisse catholique de Moutier organise une crèche vivante. En collaboration avec les paroisses réformées de Moutier et de Grandval, la cérémonie se veut œcuménique et ouverte à tous. Elle se tiendra ce dimanche à 17h30 à Moutier, mais elle commencera déjà à 17h, où les participants pourront accompagner Marie et Joseph à l'étable pour la naissance de Jésus. Christophe Salgat, théologien en pastorale à la paroisse catholique prévôtoise, explique que la célébration se fera en deux parties. « D’abord, on va faire un bout de chemin avec Joseph et Marie », dit-il. Le but, c’est d’atteindre Bethléem, ici, la ferme de Roland Gafner, qui va accueillir Joseph et Marie pour la naissance de Jésus. Par ailleurs, des animaux accompagneront les pèlerins : un âne, des moutons, des vaches, des chèvres et même un cheval.