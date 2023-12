La Croix-Rouge lance l’opération «2xNoël»

L’opération «2xNoël» est lancée. Cette action de la Croix-Rouge suisse et des associations cantonales démarre ce dimanche par une collecte qui se tient jusqu’au 11 janvier. Objectif : apporter un soutien aux foyers touchés par la pauvreté, alors que leur budget déjà serré est durement frappé par l’inflation, la crise énergétique et l’augmentation des primes d’assurance maladie et que la tendance ne semble pas s’inverser.

Pour y parvenir, la Croix-Rouge jurassienne encourage la population à confectionner des colis comprenant des produits d'hygiène et des denrées non périssables. Ces colis pourront être déposés dans un bureau de poste ou dans une filiale partenaire de La Poste, pour être expédiés gratuitement par le géant jaune au centre logistique de la Croix-Rouge suisse. Les colis seront ensuite redistribués aux personnes les plus démunies par les associations cantonales de la Croix-Rouge. Il est également possible d’acheter des colis en ligne directement sur www.2xweihnachten.ch/fr/.

Environ 11 tonnes de marchandise seront acheminées auprès de la Croix-Rouge jurassienne, que les bénévoles s’activeront à trier pour préparer des colis pour pas moins de 400 foyers de notre canton.

Les habitants du canton du Jura qui souhaiteraient bénéficier de l'action «2xNoël» peuvent s'inscrire auprès de la Croix-Rouge jurassienne au 032/465.84.06 ou par email à actionsociale@croix-rouge-jura.ch.

Les personnes intéressées à recevoir cette aide alimentaire seront invitées à retirer leur colis à un point de distribution situé dans leur district en février ou mars 2024. /comm-tbe