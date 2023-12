Pour que tout le monde puisse fêter Noël

Éviter que certains ne doivent fêter Noël seuls. Une proposition faite par un certain nombre d’événements qui se tiennent en ce soir du 24 décembre. Parmi eux, le « Noël pour tous » mis en place par la Croix-Rouge jurassienne, et qui se tient à la salle du Séminaire à Porrentruy. Le repas et les quelques animations proposées, comme la visite du Père Noël, y sont gratuits, même si une inscription était demandée.

« On a une capacité de salle de 180 personnes. On n’a jamais refusé personne devant la salle le jour J, mais on préférerait l’éviter, raison pour laquelle on demande une inscription préalable pour pouvoir gérer cela en amont », explique Laetitia Neukomm, collaboratrice de la Croix-Rouge jurassienne, où elle est notamment responsable des actions sociales. Il s’agit du reste de la politique également prônée par le « Noël pour tous » organisé à Saignelégier par le Café du Soleil, où une cinquantaine de personnes sont attendues, ou au « Noël pour tous prévôtois », dont la 20e édition se tient à la Sociét’halle à Moutier.