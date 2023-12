Rétrospective 2023 : Rencontre mondiale des amis de la 2CV

Delémont, capitale mondiale de la 2CV ! Souvenez-vous, fin juillet dernier, entre Vicques et Courrendlin, presque impossible de les manquer : quelque 3'500 voitures et des deuchistes de 35 pays ont défilé dans le Jura à l’occasion de la Rencontre mondiale des amis de la 2CV. La rédaction y consacre ce dimanche sa rétrospective 2023. Sur l’équivalent de 75 terrains de football, les champs du secteur du Violat se sont transformés en camping, parking et place de fête. Budget : un million de francs et un évènement d’une ampleur rarement vue dans la région, selon le directeur de Jura Tourisme Guillaume Lachat. « Avec le caractère des Jurassiens, on a aussi des qualités à faire valoir pour accueillir de grands évènements », affirme-t-il.