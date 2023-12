Les voyages de Noël ont toujours la cote

Le Sud attire toujours les voyageurs de l’Arc jurassien. Noël reste une période demandée dans les agences de voyages, particulièrement les pays où il fait chaud. La Thaïlande et l’Ile Maurice sont les destinations les plus demandées. Pour Nathalie Chuat de Val-Evasion à Fleurier et présidente du Groupement des Agences de voyages neuchâteloises et de l’Arc jurassien (GAVNAJ), cette envie de soleil de la part des voyageurs a une explication. « Des gens qui n’avaient pas prévu de partir ont décidé de partir à cause du temps maussade des dernières semaines », détaille-t-elle.