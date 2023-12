Catherine Erba vice-présidente de l’AJC

Catherine Erba devient la première femme à accéder au comité de l’Association jurassienne des communes (AJC). La maire de Saignelégier a été élue vice-présidente à l'unanimité et prendra ses fonctions le 1er janvier. Une annonce faite ce mercredi. L’AJC estime qu’il s’agit d’une « nouvelle étape importante dans le processus de renouvellement » de l’association. Catherine Erba épaulera ainsi le président et maire de Boncourt Lionel Maitre. L’AJC nommera encore un secrétaire général et prendra ses quartiers dans de nouveaux locaux à Delémont en janvier prochain. /comm-mmi