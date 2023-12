Un sentier des lanternes au clair de lune

Mercredi soir, lors de la pleine lune, près d’une centaine de personnes ont profité de ce sentier. Entre grande luminosité et températures agréables, tout était au rendez-vous pour ravir les marcheurs. Les organisateurs avaient pour l’occasion allumé un petit feu à la fin du parcours. Le but était de se retrouver autour d’un verre et pourquoi pas même de griller un cervelas. Idéal pour rencontrer des personnes venues de tout le Jura. Pour les organisateurs il y a deux maîtres-mots : « le merveilleux des choses simples ». Le charme réside aussi dans le fait que chaque soir est différent. Et même si la neige n’est pas vraiment au rendez-vous cette année, la bonne humeur, elle, est bien présente. C’est pourquoi les responsables envisagent déjà de remettre l’expérience sur pied l’an prochain pour une quatrième édition. /lge