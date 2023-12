Du changement dans la collecte des déchets verts à Delémont

Les restes de repas ne finiront plus obligatoirement à la poubelle. La liste des déchets verts collectés dans le district de Delémont sera élargie dès le 3 janvier. Les restes de repas issus de ménages privés rejoignent désormais les autres types de déchets déjà collectés, à condition que ces restes ne contiennent ni viande, ni os, ni poisson. Le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs (SEOD) met en place cette nouvelle règle en raison de la mise en service de la centrale biogaz à Courtemelon.

Les déchets organiques sont actuellement compostés dans la décharge du SEOD à Boécourt et aux Prés-Roses à Delémont. Même si ces deux sites vont arrêter le compostage dès le 1er janvier, ils continueront d’accepter ces déchets verts jusqu’à l’ouverture du Centre de collecte et de valorisation des déchets à Delémont prévue fin 2025, au même titre que le Centre de tri de Courrendlin et la déchetterie verte de Courtételle. Les déchets organiques seront transportés depuis ces lieux de ramassage jusqu'à la centrale biogaz de Courtemelon. Cette dernière peut accueillir les restes de nourriture grâce à ses cuves confinées qui correspondent aux normes légales d’hygiènes, ce qui fait défaut aux sites de compostage en plein air.

La liste de déchets verts comprend les fleurs, les épluchures, les fruits, les légumes, le gazon, le marc de café, les sachets de thé, le vieux pain, les déchets de jardinage, les branches en fagots et désormais les restes de repas cuits. Les sacs compostables, les plantes envahissantes, les litières d’animaux, les cendres de cheminées et les balayures ne sont quant à eux pas considérés comme des déchets verts et doivent être jetés avec les ordures ménagères. Ces nouveautés seront aussi indiquées dans le Mémodéchets distribué dans tous les ménages concernés. /jad