Le franc fort redevient une thématique de premier plan

Et le franc ne devrait pas s’affaiblir : « La BNS pourrait essayer d’affaiblir le franc suisse en intervenant sur les marchés, même si je la vois limitée par rapport à cela, cela pourrait un peu remonter à court terme. Mais à moyen-long terme, l’attractivité du franc suisse et son rôle de monnaie refuge sont prédominants, et il risque encore de s’apprécier par rapport à d’autres monnaies, notamment l’euro et le dollar », conclut Yann Rufer.