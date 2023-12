Une année 2024 chargée pour le Mouvement autonomiste jurassien

Pierre-André Comte affiche la même sérénité pour l’issue des votations populaires du 22 septembre sur le concordat. Il précise que le MAJ « fera campagne dans le Jura Nord pour que l’accueil de Moutier soit le plus massif possible » et ainsi que « dans le Sud du Jura pour montrer que les sudistes ne sont pas abandonnés à cause du départ de la ville de Moutier dans le canton du Jura ». Le secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien dit ne pas envisager une issue négative de la votation dans le canton de Berne, n’y même dans le Jura bernois. « Je suis persuadé que le peuple bernois est raisonnable et qu’il saura faire le bon choix », affirme l’ancien maire de Vellerat.