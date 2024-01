L’année 2024 démarre avec un nouveau système de retraite

C’est l’un des gros changements qui interviennent cette année. La réforme AVS 21 entre en vigueur ce premier janvier. Elle se caractérise notamment par le relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Pour espérer faire passer ce projet de loi, la Confédération a défini une génération dite « transitoire ». Ce sont ces femmes nées entre 1961 et 1969, qui bénéficieront de mesures de compensations.

Linda est infirmière à Moutier. Elle pourra toucher sa retraite à partir de 64 ans et 6 mois. Aujourd’hui bientôt âgée de 62 ans, elle envisage d’arrêter de travailler avant l’âge de référence. « Je me sens vraiment à bout, j’ai envie de m’arrêter et de me consacrer à autre chose », lance la Prévôtoise.