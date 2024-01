Rétrospective 2023 : la descente aux enfers de l’Eglise

La nouvelle avait eu l’effet d’une bombe au sein de l’Eglise catholique : en septembre dernier, une étude préliminaire de l’Université de Zurich dévoilait au grand jour plus d’un millier de situations d’abus sexuels depuis le milieu du XXe siècle au sein de l’institution. Ces chiffres ont été établis sur la base de nombreux entretiens et examens d'archives. Les victimes sont pour la grande majorité des mineurs de sexe masculin. Notre rétrospective de l’année 2023 revient ce lundi sur la réaction à ces révélations du Jura Pastoral, qui appartient au diocèse de Bâle. « Cette étude révèle la nécessité d’approfondir les choses et de faire la lumière sur tout ce qu’on peut trouver », estime Marie-Andrée Beuret, déléguée épiscopale pour le Jura Pastoral.