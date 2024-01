Un divorce à l’approche pour Belprahon

Un nouveau départ

La commune n’a pas encore pris contact avec le Service social Centre-Orval de Valbirse et avec le Service social régional de Tavannes mais devrait le faire en début d’année. « Les communes de la couronne se sont déjà tournées au 1er janvier 2020 au Service social de l’Orval. Cette demande avait aussi été proposée aux citoyens de Belprahon et avait été refusée en Assemblée communale. Ceci par rapport au fait que les citoyens étaient plus proches de Moutier et souhaitaient maintenir ce service à Moutier plutôt que de faire des économies financières », ajoute la conseillère communale.