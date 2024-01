Pro Natura désigne le putois comme l'animal de l'année 2024

Les paysages agricoles riches en structures et les zones humides comptent aujourd’hui parmi les types de milieux naturels les plus menacés de Suisse, selon l'organisation. La protection de l'habitat du putois aiderait également de nombreuses autres espèces comme les grenouilles, les crapauds ou d'autres petits animaux. On est alors en droit de se demander si ça ne sent pas un peu le roussi pour le putois ? « Si le putois était vraiment en voie de disparition, ce qui n’est actuellement pas le cas, on ne le verra pas sous une forme de gros problème, c’est mon avis », détaille le biologiste neuchâtelois.