Un frigo solidaire pour que chacun mange à sa faim à Porrentruy

Lutter contre le gaspillage alimentaire et permettre aux plus démunis de se nourrir. C’est l’objectif du Frigo Solidaire à Porrentruy. Le concept prend vie dans un local du sous-sol des galeries « l’Inno » en vieille ville. Ouvert depuis ce mercredi, l’endroit est accessible à tous dans la limite des horaires d’ouverture des galeries. Des panneaux indicateurs y ont été posés pour l’occasion. Chacun peut ainsi amener ou prendre des denrées en libre-service. Mais seuls les produits frais ou secs, les produits emballés non entamés ou encore les boîtes de conserve sont bienvenus. « On n’accepte pas les plats cuisinés ou la marchandise périmée », explique Lidia Zimmermann, l’une des instigatrices du projet aux côtés de Maïka Renaud et Dominique Heiniger.