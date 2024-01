Le Jura enregistre la plus forte hausse de faillites d’entreprises

Le rythme des faillites d’entreprises n’a guère faibli en Suisse sur l’année 2023 écoulée. Selon les données du spécialiste de la gestion de créances Creditreform, 9’998 faillites ont été enregistrées l’an dernier, chiffre tout proche du seuil historique des 10'000 qui avait été franchi en 2022 (10'097). Le Jura est le canton qui enregistre la plus forte hausse de faillites, +43,2%, avec 63 entreprises ayant cessé leur activité l’année passée. À l’inverse, Uri les a réduites de moitié (-53,3%) et affiche la plus forte baisse, Fribourg étant aussi bien placé avec -36,7%.







Art et divertissement particulièrement touchés tout comme l’hôtellerie-restauration

Par secteur, c’est l’art et le divertissement qui sont le plus touché avec une hausse des faillites de 14,2 %, suivi de près par le transport et l’entreposage avec +13,8%. Chahuté depuis la crise du Covid, le domaine de l’hôtellerie-restauration paye encore un lourd tribut avec une hausse marquée de 10,6%. L'information et la communication, le commerce de gros et de détail ou encore la construction ont, en revanche, vu leur nombre de faillites nettement reculer au niveau national. Un mauvais signal sur la santé des entreprises ressort par ailleurs des chiffres de Creditreform : les faillites financières pour insolvabilité sont en hausse par rapport à 2022 tandis que les cessations d’activités pour motifs organisationnels ont, elles, nettement baissé. /comm-jpi