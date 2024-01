Renforcer la sensibilisation environnementale, de la Bolivie jusqu’en Suisse

Sensibiliser les populations sur les questions climatiques directement sur le terrain. C’est le rôle de Marisol Hofmann depuis un an et demi en Bolivie. L’habitante de Reconvilier est en mission humanitaire pour le compte de l’ONG Comundo. A mi-mandat, elle est rentrée au bercail pour présenter son travail au Cinématographe de Tramelan le mercredi 10 janvier et aux locaux de Der Ort à Bienne le lendemain.

Dans un pays dont l’économie dépend majoritairement de l’exportation d’énergies fossiles ou de métaux primaires, les problématiques environnementales comme la déforestation, les inondations ou l’utilisation excessive de pesticides sont un enjeu majeur. « J’ai constaté un manque de conscience écologique, raconte la journaliste. Je me suis vite rendu compte qu’il allait y avoir du pain sur la planche ».