Les comportements à adopter en cas de routes enneigées ou verglacées

Les conditions météorologiques peuvent parfois jouer des tours aux usagers de la route. Il devient parfois difficile de maîtriser son véhicule à cause de la pluie, du vent ou encore du brouillard. En hiver, la neige et la glace s’invitent sur les routes de Suisse. Il faut alors adopter les bons comportements pour éviter les accidents. Première chose à faire, veiller à équiper son véhicule pour l’hiver en montant des pneus neiges même si ceux-ci ne sont pas obligatoires. « En cas d’accident, si la police constate des négligences, il peut quand même y avoir des sanctions et surtout les assurances pourraient réduire les couvertures si le véhicule n’était pas équipé correctement », explique Massimo Gonnella, porte-parole du TCS. Il ajoute, « autre comportement à tenir, c’est de toujours déblayer le véhicule y compris les phares. Il est important de voir mais il est aussi important d’être vu surtout quand la météo est peut-être moins clémente qu’en été ». Si les conditions ne sont pas bonnes, il faut également adapter sa conduite en réduisant sa vitesse et en gardant les distances de sécurité en cas de freinage soudain.