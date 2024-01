Les voitures ne peuvent plus emprunter le tunnel du Mont-Terri de manière momentanée ce mardi après-midi. En cause : un véhicule en panne dans l’ouvrage de l’A16 entre Porrentruy et St-Ursanne. Le tunnel a été fermé dans les deux sens et une déviation a été mise en place par la route des Rangiers. La durée de la perturbation n’est pas encore connue. /comm-fco