La résidence Les Cerisiers bientôt chauffée grâce aux copeaux de bois

La résidence Les Cerisiers à Charmoille sera chauffée aux copeaux de bois. Le chauffage à distance de Fabrice Nagel va fournir de la chaleur à l’établissement pour personnes âgées à Miserez. La chaudière est déjà opérationnelle depuis fin novembre. Mais pour le confort des résidents, il n’est pas possible de procéder en plein hiver au raccordement. Ce sera chose faite l’été prochain.





De la chaleur et de l’électricité

Après les panneaux solaires installés sur les toits de ses bâtiments, le maître énergiculteur de Charmoille s’est donc intéressé à cette autre source d’énergie renouvelable. Les copeaux proviendront des forêts de La Baroche et seront stockés sur place. L’installation fournira 1 million de kW thermiques par an, soit 100'000 litres de mazout substitués, et d’ici 2025, un second système permettra de produire également de l’électricité, environ 360'000 kW électriques. Le projet, qui va aussi chauffer deux maisons individuelles, n’était envisageable qu’avec l’assurance de pouvoir compter la résidence comme client. « C’est vraiment la synergie avec le home qui fait qu’on raccorde l’ensemble des bâtiments du site, mais le home est le très grand consommateur du chauffage à distance », indique Fabrice Nagel. L’idée a germé en 2009. Entretemps, le canton a cédé l’EMS à une fondation. Il a fallu donc recommencer les démarches pour l’exploitant de Charmoille. /ncp