Un creux « problématique » pour le génie civil jurassien

Le secteur du génie civil traverse une mauvaise passe dans le Jura. Plusieurs entreprises ont été obligées de procéder à des licenciements en fin d’année passée. 2024 ne s’annonce pas meilleure. Les carnets de commandes peinent à se remplir. En cause : une baisse des investissements de la part des collectivités publiques. Au niveau cantonal, le budget pour l’aménagement du réseau routier a été réduit de 20% cette année, soit d’environ deux millions de francs. Certaines grandes communes, à l’instar de Delémont, ont également décidé de réduire la voilure.





Pas de RHT

Les entreprises de la branche sont surtout pénalisées, car elles ne peuvent pas toucher le chômage partiel. « Nous n’avons pas droit aux RHT contrairement à l’industrie qui bénéficie de cet apport non négligeable qui permet de conserver sa main-d’œuvre et son savoir-faire », explique le président de la SSE Jura, l’organisation professionnelle des entreprises du gros œuvre. Pierre-André Raboud estime qu’il s’agit d’une situation discriminatoire. Un changement de la législation fédérale serait nécessaire, selon lui. La faitière entend d’ailleurs prendre contact avec des parlementaires pour les sensibiliser à cette question. Aujourd’hui, le génie civil a uniquement droit à des indemnités en cas d’intempéries. Les conditions sont strictes et plus forcément adaptées, car elles concernent surtout la neige et le froid. « On se rend compte que ce sont les conditions estivales qui sont plus pénalisantes que les conditions hivernales », précise Pierre-André Raboud qui est également directeur de la société Laurent Membrez SA à Delémont.