Un million pour rénover l’église de Miécourt

Un million de francs, c’est ce qu’il faudrait à l’église de Miécourt pour sa rénovation. Une étude a été présentée dernièrement à une assemblée de la commune ecclésiastique de La Baroche. Il faut changer le chauffage, qui devrait se situer désormais dans le bâtiment de la cure et ainsi être utile aux deux lieux. Pour éviter de perdre la chaleur, il est aussi prévu d’isoler le plafond de lieu sacré. Le co-président de la commune ecclésiastique de La Baroche relève aussi les défauts des murs à l’intérieur qui se sont assombris, laissant apparaître de l’humidité. Olivier Plumez précise qu’une expertise a été menée pour connaître les raisons de ces tâches. Un fil de cuivre sera posé autour de l’église pour assainir les murs. A cela s’ajoutent l’assainissement du réseau électrique et la révision de l’orgue.





L’argent manque

Mais la paroisse n’a pas les fonds pour financer de tels travaux, selon Olivier Plumez. « On a une capacité financière assez basse par rapport aux autres communes ecclésiastiques. On est une des paroisses les plus endettées du canton du Jura. » L’année 2024 sera donc consacrée à la recherche de fonds. En fonction de l’argent promis, tout ou partie des travaux seront réalisés. Le conseil de la commune ecclésiastique de La Baroche ne s’est pas donné de délai. /ncp