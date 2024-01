L’économie jurassienne « modérément optimiste » pour 2024

2024 sera-t-elle une bonne année pour l’économie jurassienne ? Le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura (CCIJ) était l’invité de La Matinale ce jeudi pour évoquer les perspectives et défis de l’année à venir. Pierre-Alain Berret peint « une situation assez contrastée aujourd’hui : d’un côté, des entreprises qui ont beaucoup de travail grâce à des carnets de commandes qui s’étaient bien remplis dans cette phase d’après-pandémie, et de l’autre, des entreprises qui connaissent plus de difficultés dans le secteur de la production de composants électroniques. On a des retours aussi assez négatifs du secteur de la construction ». « Les entrées de commandes se réduisent, ça veut dire qu’il faut s’attendre à un ralentissement dans les six mois qui viennent », ajoute-t-il.