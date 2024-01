Les Gourmands du Matin - Mamadou N’Diaye

Rencontre avec Mamadou N’Diaye dans notre chronique gourmande. Restaurateur qui a tenu plusieurs établissements dans la région et qui continue de faire partager sa passion du goût, Mamadou N’Diaye fait d’abord un apprentissage de pâtissier en France avant de toucher à la cuisine. Véritable bec à sucre, Mamadou est un gourmand qui aime faire mijoter les saveurs traditionnelles et les faire évoluer. Mais l’élément le plus important et qui fera le bon goût, c’est la simplicité et l’amour de la cuisine :