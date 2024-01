Un automobiliste pincé à 43km/h au-dessus de la limitation

Un mois de décembre relativement calme sur les routes jurassiennes. La police cantonale a communiqué ce vendredi les statistiques routières portant sur le mois de décembre dernier. Les différents radars mobiles et semi-stationnaires installés dans le canton ont contrôlé un peu plus de 8'800 véhicules sur cette période, alors qu’en novembre, plus de 32'000 conducteurs y avaient eu droit. Une baisse significative a donc été observée. A l’issue de ces divers contrôles, 578 conducteurs ont été amendés, 12 ont été dénoncés au Ministère public et 5 ont vu leur permis leur être retiré.

Le plus gros excès de vitesse sur autoroute du mois a été constaté entre Choindez et Delémont-Ouest. Un chauffard s’est fait pincer à 143km/h sur un tronçon limité à 100.

Au total, 11 personnes ont été contrôlées au volant sous l’emprise de l’alcool et 2 sous l’effet de produits stupéfiants. Ces chiffres sont plus ou moins similaires au mois de novembre. /comm-the