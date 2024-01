La « Soulcebühel » à la force des mollets

La neige fait le bonheur des petits et des grands. Si certains s’amusent à construire des bonhommes dans leur jardin, d’autres ont sorti le bob. A Soulce, on va jusqu’à damer une piste. Une piste de ski : La « Soulcebühel » : 100 mètres de dénivelé sur 600 mètres de distance. Et samedi après-midi, la bande de copains à l’origine de cette belle initiative met sur pied une compétition, qui vit sa troisième édition après 2014 et 2017. Mais avant d’accueillir les premiers skieurs, il faut préparer la pente et le tout à la force des mollets. « Tout simplement, il faut de bonnes jambes », dit avec humour Stéphane Domon. L’un des dameurs précise que, depuis le début de la semaine, « on chausse les skis et on remonte en parallèle pour bien tasser la piste ». Les premières descentes se font en chasse-neige pour lisser la piste.