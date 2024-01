Les plus beaux lapins de la région exposés à Tavannes

Les lapins à l’honneur à Tavannes. Depuis vendredi et jusqu’à dimanche, la traditionnelle exposition des petits animaux ouvre au public à la halle des sports à Tavannes. Environ 500 lapins provenant d’élevage du Jura bernois, du Seeland et de Jura sont présentés. Mais avant l’exposition, un concours s’est tenu pour élire le meilleur lapin. Différents critères sont appréciés, comme l’explique l’expert cunicole, donc expert en lapin, Michel Gruaz. « Les lapins sont appréciés sur huit critères différents, comme la forme de la tête, la longueur des oreilles, la position de la poitrine, des épaules, les pattes antérieures ou la tenue, mais encore le pelage et la couleur », explique-t-il. Il faut aussi différencier les différentes races – ici la race naine, petite, moyenne et grande – qui participent. Et même si les prix sont symboliques et qu’ils ne suffisent pas pour en vivre, c’est une joie pour les éleveurs explique l’expert. « C’est un plaisir d’élever tout au long de l’année et c’est une confirmation de la qualité de son élevage », précise-t-il.