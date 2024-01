La police mobilisée samedi matin suite à un contresens sur l’A16 entre Delémont et Glovelier, voie Berne. Suite à l’intervention de la Police municipale de Delémont et de la gendarmerie de la police cantonale, le conducteur de la voiture fautive a été intercepté vers 8h30 et escorté jusqu'au poste. Lors de cet évènement, aucun accident n'est à déplorer. L’automobiliste sera dénoncé auprès du Ministère public et son permis lui a été retiré. /comm-ncp