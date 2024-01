Develier possède à nouveau son magasin d’alimentation

Niveau matériel, Romain Bürki explique que les frigos ont été changés. Ces derniers sont ainsi moins gourmands en électricité et en eau. L’organisation de l’épicerie a été revue mais il n’y a pas eu de travaux au niveau de la structure du magasin. Romain Bürki tient à relever que son idée était de rouvrir un commerce dans un village, et non pas d’acquérir encore une enseigne en plus. /ech