La pluie verglaçante pourrait s’abattre sur la région

Pour comprendre ce phénomène, il faut s’intéresser aux différents niveaux. Une couche d’air froid occupe les premières centaines de mettre au-dessus du sol et en altitude, c’est un air beaucoup plus doux qui prédomine en raison de la dépression qui arrive du golfe de Gascogne. Les précipitations qui partent des nuages tomberont sous forme de neige, mais ils vont fondre entre 1'000 et 2’000m d’altitude en raison des températures positives. Dans les 100 derniers mètres avant le sol, là où les températures sont à nouveau négatives, la pluie en surfusion va regeler jusqu’au moment de toucher le sol.

Nicolas Borgognon explique que le vent est un facteur déterminant. « Il pourrait balayer la couche d’air frais », relate-t-il, ce qui réduirait le risque de pluie verglaçante. Une chose est sure, il faudra être particulièrement vigilant mercredi, surtout sur l’asphalte et les revêtements peu granuleux. /lge