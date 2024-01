Courtételle, commune pionnière pour l’action sociale

Courtételle innove dans l’action sociale. La commune accueillera un projet intitulé « Courtételle, c’est nous ! ». Le concept s’articule autour d’ateliers participatifs qui auront lieu le 24 janvier et le 1er février à la Salle de spectacle. La démarche est ouverte à tous avec le slogan « critiquer, rêver, réaliser la vie de notre village » et vise, notamment, à déboucher sur des projets concrets. Elle doit également permettre de « faire le bilan de la politique sociale à Courtételle et de voir si on a des progrès à faire », souligne Alexandra Theubet, présidente de la commission de l’action sociale de la commune. La population migrante, les personnes au bénéfice de prestations sociales, les jeunes et les personnes âgées font partie des publics ciblés. Les ateliers se dérouleront sous la forme de petits groupes qui aborderont trois thèmes : les prestations sociales, la relation sociale et la participation. Le projet est soutenu par les Services sociaux régionaux et fait office de projet pilote dans le canton du Jura. Il est porté par un groupe de travail spécial de sept et bénéficie également d’un partenariat avec le Sejac, le Service de la jeunesse et des actions communautaires de Moutier.