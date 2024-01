La Torche déménage sur WhatsApp

La Torche prend un nouveau virage. L’équipe du média satirique a validé récemment l’idée d’abandonner l’application et de lancer un nouveau concept sur WhatsApp. L’objectif est de constituer une chaîne d’actualité sur le réseau social de messagerie afin d’y partager des dessins humoristiques. Le fondateur de La Torche, Luc Schindelholz, précise qu’il a également été décidé de renoncer aux abonnements pour privilégier une participation au « chapeau », soit une récolte de fonds sur une base volontaire. « Nous publierons trois dessins par semaine. Ils seront réalisés par Pitch et Brac pour l’actualité régionale, et par Tony pour ce qui concerne le national et l’international », explique Luc Schindelholz. À noter que le fondateur et ancien rédacteur en chef de La Tuile Pierre-André Marchand pourrait aussi prochainement rejoindre l’équipe de La Torche.