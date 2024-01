Artistes recherchés pour rêver 2074

Les artistes de la région sont invités à rêver 2074. L’association Jura-24 lance ce jeudi à un appel à projet autour de ce thème dans le cadre du jubilé du plébiscite jurassien l’été prochain. Les artistes et collectifs sont appelés à soumettre un projet d’œuvre d’art immersive et interactive pour l’exposition qui se déroulera à Moutier. Une enveloppe de 20'000 francs sera ensuite mise à dispositif pour couvrir la réalisation du projet. L’association Jura-24 a été créée pour célébrer le 50e anniversaire du 23 juin 1974. Elle mettra sur pied quatre expositions. Celle de la cité prévôtoise s’établira à la halle aux marchandises de la gare, de juin à septembre 2024, et tentera de se projeter dans le futur. Le délai de dépôt des candidatures de l’appel à projet est fixé au 14 février 2024. Les modalités d'inscription sont à retrouver ici. /comm-alr